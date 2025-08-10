Disminuyen ventas por gastos escolares

La actividad en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez enfrenta una temporada difícil; locatarios reportaron una disminución de hasta 40 % en sus ventas en comparación con el mes de diciembre, destacando que la situación se debe a los gastos de las familias ante la culminación del ciclo escolar 202 -2025 y el inicio del siguiente periodo escolar.

Ingreso a escuelas

Locatarios del mercado público Juan Sabines y Dr. Rafael Pascacio Gamboa, señalaron que padecen una fuerte disminución en sus ingresos atribuida a los gastos por el cambio de ciclo escolar y la presencia de comercio informal en calles y banquetas.

“Es la temporada que baja por la salida y el ingreso a las escuelas, hay demasiados gastos y queremos que los hijos estudien, pero ahí vamos poco a poco… ahora tenemos solo un 60 % de la demanda que había en diciembre”, comentó Anahí Morales López, locataria del mercado Juan Sabines.

En el giro de pescados y mariscos, la mojarra negra es el producto más accesible con precios de entre 90 y 95 pesos por kilo, mientras que el guachinango alcanza los 200 pesos. A dichos puestos acuden amas de casa, cocinas económicas, restaurantes y taquerías, así como otros mercados.

Afectaciones

Los locatarios señalaron que, además de la baja en ventas, los mercados enfrentan problemas de mantenimiento: techos sucios, cableado y cámaras de videovigilancia en mal estado y falta de seguridad en los alrededores, lo que favorece la presencia de carteristas.

Para contrarrestar la situación, algunos comerciantes optaron por reforzar la atención al cliente y ajustar el volumen de producto a la demanda. “En ocasiones ya no queda producto al cierre, pero traemos solo lo necesario para que no se desperdicie”, explicó Morales López.

Otros, como Patricia Velázquez Fuentes, atribuyen la caída en ventas a la invasión de calles y banquetas por el comercio informal, que ahuyenta a clientes frecuentes, especialmente adultos mayores y dificulta el estacionamiento.

“Hace seis meses teníamos más demanda. Desearíamos que hubiera mayores ingresos”, expresó.