Disminuyeron delitos de extorsión y secuestro

En un análisis realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE), correspondiente al trabajo hecho dentro de la administración estatal entre enero de 2025 y la misma fecha pero de 2026, se encontró una disminución de un 76 % en la comisión del delito de extorsión.

Los datos mostraron que en enero de 2025 se iniciaron mil 516 carpetas de investigación en diversos delitos, para el mismo mes pero de 2026 la cifra se ubicó en 652.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, comentó que los comparativos se están haciendo como parte del trabajo ya realizado dentro de la administración en turno, con proyectos claves como el de Cero Impunidad, Cero Corrupción”y la Justicia es la paz .

Rendición de cuentas

En el más reciente video que compartió en las redes sociales, como parte de la rendición de cuentas en materia de seguridad, enfatizó que la tendencia delictiva en los meses de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar van a la baja.

Por citar un caso, detalló, el narcomenudeo bajó un 65 % en los meses en que se realizó la comparativa. Para el robo de vehículos la tendencia mostró una baja de 64 %.

Llaven Abarca añadió el 61 % a la baja en los ataques a las vías de comunicación. no obstante, reconoció que es importante seguir trabajando de forma preventiva en dos temas claves: los feminicidios y la violencia familiar.

“Seguimos trabajando de manera responsable, objetiva, transparente sobre todo. Siempre vamos a rendir cuentas, nunca vamos a maquillar las cifras”, remarcó en su video semanal sobre la incidencia delictiva.

Cuando llegue el momento de mencionar que algún delito muestra un incremento, aseguró, se estará informando a la población.

Bajo esa situación, el fiscal comentó que en lo referente a los delitos de alto impacto (entre enero de 2025 y la misma fecha de 2026) se alcanzó un descenso de 45 %.

Sobre este tema resaltó los resultados obtenidos con los homicidios dolosos, extorsiones y hasta secuestros, debido a que la baja fue del 10 %, 76 % y 67 % de forma respectiva.

Como parte de la transparencia que impulsa la Fiscalía, indicó que en el caso de los feminicidios se presentó un alza del 200 %, debido a que en enero de 2025 ocurrió uno y fueron tres para el mismo mes de este año.