Disminuyeron los trámites para proveedores

El oficial mayor del Gobierno de Chiapas, Víctor Urbina, confirmó la disminución de la cantidad de trámites que antes realizaban los proveedores, pasando de 20 a solo 15 puntos.

Agregó que esto también brinda la oportunidad a las personas físicas con actividades empresariales, las cuales pueden ofrecer servicios a la entidad.

“Lo digo de frente”, detalló el servidor del pueblo, que en la Oficialía Mayor se están haciendo las cosas de manera transparente y eficiente de un recurso que es del pueblo.

En el podcast “Platicando con el Jaguar”, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se detalló que en el tema de las adquisiciones se daban los famosos diezmos y se prestaba a actos de corrupción.

Malas praxis

Por eso, enfatizó el mandatario, se tenían que sacar esas irregularidades que también estaban en los propios proveedores. Sobre esto, el oficial mayor mencionó que en gobiernos anteriores habían malas praxis.

Respecto a ello, el gobernador recomendó que estén al pendiente de quienes quieren ser proveedores y no cumplen con pagar impuestos ni dan seguro social a sus trabajadores.

“Quiero cumplir bien a mi estado, quiero cumplirle a usted, quiero cumplir con cabalidad. Esto es pasajero, usted nos lo ha dicho muchas veces”, dijo en la charla con el gobernador.

Finalmente, el oficial mayor aseguró que hace las cosas de manera ordenada y transparente, con una vida sobria, equilibrada y en paz.