Disminuyó 1.5 % el valor de producción de las constructoras

Gracias a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, que proporciona los principales datos sobre este rubro, se detectó que en septiembre el valor de producción disminuyó un 1.5 % en comparación con agosto de este mismo año. Mientras que comparado con septiembre de 2024, el descenso es de 15.4 %.

A nivel estatal, el número de la disminución es mayor. En Chiapas, el valor de producción de las constructoras bajó un 37.8 por ciento en comparación con septiembre del año pasado. Sin embargo, en relación al personal ocupado, este aumentó un 15.7, al igual que las remuneraciones medias reales, con un 33.2.

Comparación

Los datos generales indicaron que en comparación con agosto, en septiembre se mantuvo la misma cantidad de personas ocupadas, aunque sí hubo un cambio en el tipo de contrataciones. Por ejemplo, se ha notado una disminución en las personas dependientes de la empresa, mientras que han aumentado los trabajadores por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo. A nivel anual, en septiembre de 2025 se notó una disminución del 9.9.

Respecto a las horas trabajadas, a tasa anual estas disminuyeron un 11.2 %. Los mejores datos son los relacionadas a los de las remuneraciones medias reales, donde tanto a los obreros como a los administradores se les aumentó en 0.6 y 1.0 %, respectivamente.