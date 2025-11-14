Disolución de Cosa Juzgada, riesgo para la entidad

Luego que a nivel nacional se planteara y desechara la posible disolución de la figura jurídica de Cosa Juzgada, la Barra Chiapaneca de Abogados celebró este acto, pues la disolución habría representado un escenario de inseguridad jurídica, de manera particular en regiones como Chiapas, donde se lucha por tener una justicia pronta.

Así lo explicó el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano, quien dijo que la eventual disolución habría creado una inseguridad jurídica en todo el estado, ya que se revisarían sentencias que se dictaron con criterios de hace veinte años y que con las reformas constitucionales y legales se modifican por la interpretación a la misma ley.

Ejemplo

Por ejemplo, si alguien perdió un bien inmueble en los años noventas o inicio del dos mil, por cuestión de intereses y ahora que no se permite un interés mayor al cinco por ciento sería ilegal en la actualidad, cuando en su momento fue legal.

La figura de la Cosa Juzgada es un pilar esencial del sistema jurídico. Asegura que las decisiones judiciales firmes no puedan ser reformadas o revisadas, promoviendo la certeza y estabilidad en las resoluciones judiciales.

Al finalizar dijo que en Chiapas se trabaja por construir una impartición de justicia más pronta, pues existen diversos rubros familiares, civiles e incluso penales donde históricamente se había tenido una dilación, que en la actualidad se busca eficientar.

En fechas recientes el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un proyecto presentado por su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, que buscaba permitir a la actual integración del máximo tribunal revisar resoluciones emitidas por anteriores ministros, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica. Proyecto que al final fue desechado.