Disponibles cientos de plazas educativas

La Secretaría de Educación en Chiapas informó que llevará a cabo un proceso público de asignación, todo esto en función de las plazas que están disponibles y que alcanzan más de 550 espacios en diversos niveles.

Se detalló que todo se hará en apego a los listados nominales y, además, respetando las estructuras ocupacionales, así como las necesidades de servicio y la disponibilidad presupuestal.

En el caso de Educación Primaria, hay 183 plazas disponibles, además de 68 para preescolar y 33 para Educación Física. El resto de las áreas tienen un menor número de disponibilidad.

Plazas

Por ejemplo, para Educación Especial hay 21 plazas, solo tres para Secundaria en Tecnologías y Agricultura. Dos vacantes para Educación Especial Psicología Educativa.

En el caso de Educación Secundaria-Preparación, Conservación e Industrialización de Alimentos solo hay un lugar disponible y lo mismo para Secundarias Tecnología pero Pecuarias; hay una plaza más para Educación Básica para Adultos Primaria. El evento está programado para el miércoles 7 de enero.

El proceso de admisión para el ciclo escolar 2025-2026 se extiende a otros rubros, sobre todo para la parte de Secundaria en áreas que van con la Biología, Formación Cívica y Ética, además de Español y Se suman otros aspectos como Historia, Física, Inglés, Matemáticas, Química, así como Preescolar Mam, Chol, Tojolobal, Tseltal, Tsotsil y Zoque. En todos estos rubros son 82 vacantes.

Sobre la primaria indígena, las autoridades educativas informaron de la disponibilidad de 142 plazas, y el evento de asignación se estará realizando el jueves 8 de enero.

Las autoridades informaron que los datos fueron compartidos con los sustentantes, incluyendo los números de ordenamientos y las fechas en que se darán las asignaciones.

“Se reitera que la vigencia de resultados de las personas que participan en el proceso de admisión es hasta mayo de 2026, y que el resultado obtenido por los aspirantes no obliga a las autoridades educativas a asignar una plaza a la totalidad de aspirantes que se encuentren en los listados nominales ordenados de resultados”, se remarcó.