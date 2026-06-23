Disposición para atender solicitudes

En el gobierno de Chiapas existe un equipo que recibe a la población para escuchar sus solicitudes cuando no se puede tener un alcance presencial con el gobernador y se busca resolver con prontitud, enfatizó Anjuli Acosta Guillén, coordinadora de Atención Ciudadana del gobierno local.

La documentación que llega, explicó en el podcast “Platicando con el Jaguar”, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se turna a las diversas secretarías, ayuntamientos o Federación.

Lo que más ha disfrutado del servicio público, dijo, es la confianza de poder acercarse a la ciudadanía y hacer lo que siempre ha inculcado el gobernador actual: acciones con sentido humanista y de empatía con la población.

“Es la aproximación y ayudarlos. Y las secretarías nos ayudan a darle la respuesta al ciudadano y nosotros vamos dando un control y seguimiento para que pueda ser favorable la respuesta a las personas”, remarcó.

La coordinadora de Atención Ciudadana es originaria de Comitán; su padre de la Ciudad de México y su mamá del mismo municipio donde Acosta Guillén nació.

Ella estudió Ingeniería Mecánica en el Tecnológico Regional. “Me considero una persona apasionada en todo lo que hago y esa pasión la puedo transmitir ayudando a las demás personas”, resaltó.

Acosta Guillén informó que está al pendiente de las actividades que realiza el gobernador, para escuchar cuáles son los compromisos que se hacen de manera pública o más en privado y se puedan atender a la brevedad posible.