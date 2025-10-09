Disputan dirigencia de asociación de cacaoteros

Productores de cacao de Cacahoatán denunciaron la injerencia irregular que estarían teniendo diversas autoridades municipales, al impulsar una dirigencia espuria de la Asociación de Productores de Cacao en la región, por lo que piden la intervención de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP).

En voz de Víctor Manuel a Espinoza explicaron que unos 258 comerciantes de este grano participan en un proceso democrático para nombrar a su dirigencia colectiva, luego de que tras una imposición el Ayuntamiento Municipal impulsó a un líder, que fue desconocido por los productores.

Por ello, dijeron que realizaron una nueva elección tras informarle y pedir su participación a la SAGyP, cuyos resultados fueron traídos a validación desde el municipio costero hasta la capital del estado.

Sin embargo, las autoridades de la Secretaría los citaron de nueva cuenta el día lunes, por lo que, dijeron, regresarán con el firme interés de que su decisión democrática sea respetada.