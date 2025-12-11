Distinguen a docentes por su labor formativa y educativa

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, participó en la entrega de reconocimientos 2025 a la práctica educativa, tutoría y asesoría técnica, donde destacó la relevancia del magisterio en la construcción de una educación más humana, sólida y significativa para las juventudes chiapanecas.

La ceremonia se celebró en Tuxtla Gutiérrez encabezada por el secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, quien resaltó la vocación docente como un pilar esencial para fortalecer la “Pedagogía de las Conciencias”, un enfoque que promueve el desarrollo integral del alumnado desde una visión humanista y descolonizadora del saber.

En este sentido, Morales Ángeles reconoció la labor de las maestras, maestros, tutores y asesores que acompañan e inspiran a diario a miles de estudiantes, y subrayó que su dedicación fortalece los entornos educativos de la institución y contribuye al desarrollo académico y formativo de la comunidad escolar.

Política educativa

Indicó que bajo la política educativa del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el Colegio reafirma su compromiso de impulsar una educación de excelencia, sustentada en principios humanistas como el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), el respeto, el aprendizaje con sentido comunitario y la empatía, valores que orientan la transformación educativa en Chiapas.

Morales Ángeles reconoció de manera especial a la base docente del Colegio, destacando su vocación, profesionalismo y compromiso con el aprendizaje. Señaló que el talento y el esfuerzo del personal educativo son fundamentales para seguir construyendo un Cecytech más fuerte, inclusivo y alineado a los desafíos actuales de la Educación Media Superior.