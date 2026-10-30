Distinguen a tres figuras de la ciencia y la cultura

En reconocimiento a sus trayectorias, aportaciones a la ciencia y la sociedad, así como al liderazgo que han ejercido en sus respectivos campos, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) otorgó el Doctorado Honoris Causa a la bióloga Annie Pardo Cemo, al ingeniero y computólogo Carlos Artemio Coello Coello y al escritor Óscar Mario Oliva Ruiz.

La ceremonia solemne se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez, ante integrantes del Consejo Universitario, donde el rector Oswaldo Chacón Rojas impuso a los homenajeados la toga, el birrete y la medalla, además de entregarles el pergamino que acredita esta distinción.

Mensaje

El rector afirmó que los galardonados poseen personalidades extraordinarias, distintas entre sí, pero unidas por una misma lección “la verdadera grandeza no consiste únicamente en llegar lejos, sino en lograr que aquello que se alcanza tenga significado para otras personas e impacte positivamente en sus vidas”.

Acompañado por la presidenta del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, señaló que con esta ceremonia se reconoce a la ciencia que busca comprender y proteger la vida; a la ingeniería que amplía las posibilidades de la inteligencia humana, y a la poesía que preserva nuestra sensibilidad.

Destacó que estos reconocimientos representan una auténtica declaración de principios, porque la institución necesita honrar trayectorias que demuestren que la excelencia es posible y distinguir a personas cuyo ejemplo recuerde que vale la pena dedicar una vida a construir algo que trascienda.

En representación del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, expresó que este reconocimiento incorpora las trayectorias de los homenajeados a la conciencia académica de la Benemérita Unach y del pueblo de Chiapas, convirtiéndolos en referentes para las juventudes universitarias, los profesionales, investigadores e integrantes de los cuerpos académicos.

Ante la secretaria general de la Universidad, Rocío Moreno Vidal, y teniendo como testigo a la señora Sofía Espinoza Abarca, esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, convocó a los nuevos doctores Honoris Causa a continuar poniendo sus conocimientos y capacidades al servicio de la humanidad, bajo un humanismo centrado en la vida, donde la ciencia esté al servicio del ser humano y este, a su vez, al servicio de la vida.

Al agradecer esta distinción, la científica Annie Pardo Cemo compartió que, a lo largo de la vida, cada persona elige un camino y recuerda aquellos momentos que han marcado su historia.

Asimismo, destacó la elección de su formación profesional, su actividad como investigadora y, por supuesto, su labor académica, desde donde ha buscado transmitir a las nuevas generaciones la ilusión por el futuro y la emoción que representa el conocimiento.

Propósitos

Por su parte, el poeta chiapaneco Óscar Mario Oliva Ruiz manifestó que su propósito como escritor ha sido hacer visibles y sensibles las relaciones que conectan las cosas, materiales e inmateriales, concretas o abstractas, naturales o artificiales, a través del arte, los sonidos, los ritmos y los encuentros verbales capaces de abrir nuevas posibilidades y experiencias.

En tanto, el integrante de El Colegio de México, Carlos Artemio Coello Coello, recordó sus primeros días como investigador y científico, y afirmó que recibir esta distinción de su alma mater le permite corroborar que el conocimiento tiene un valor mayor que el dinero.

La ceremonia se realizó en el marco de la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario y contó también con la presencia de servidores públicos universitarios, exrectores, académicos, trabajadores administrativos y demás integrantes de la comunidad universitaria.