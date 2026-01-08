Distribución de fondos es clave para rezago social

Pese a la histórica inversión federal para Chiapas, el rezago social sigue siendo un lacerante permanente para los pueblos, particularmente las comunidades indígenas, dijo el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Amadeo Espinoza.

Detalló que el rezago y la carencia de servicios son un reto por atender en Chiapas y para ello, ni el presupuesto federal elevado que fue asignado al estado, ni la asignación de obras directas, servirá.

Distribución del ingreso

“No hay presupuesto que alcance porque las necesidades de Chiapas son muchas, por ello la clave será la distribución del ingreso”, dijo.

Explicó que distribuir el recurso en acciones, municipios y focos del desarrollo, será la clave, por ello es necesario tener funcionarios y acciones eficientes.

Es de mencionar que en 2026, los 123 ayuntamientos de Chiapas, recibirán un presupuesto público de 38 mil 462 millones 722 mil 815 pesos con 22 centavos, mediante la ley de ingresos municipales. Esta cifra supera a lo ejercido en 2025, cuando los municipios recibieron 34 mil 103 millones 206 mil 271 pesos con 62 centavos.

En el PPEF-2026 el Ejecutivo Federal propone un Gasto Federalizado para el Estado de Chiapas de 130,710.6 millones de pesos (mdp), cifra superior en 6.4 %, en términos reales, respecto de lo aprobado en 2025.