Distribuidores de carne refuerzan controles sanitarios

Luego de que la presencia del gusano barrenador en México activara alertas sanitarias en el sector pecuario, empresas distribuidoras de carne en Chiapas han redoblado sus mecanismos de control e inocuidad con el objetivo de garantizar que los productos cárnicos que llegan a los consumidores, cumplan con los más altos estándares de seguridad.

Una de las principales estrategias del gremio ha sido la comercialización de carne proveniente de plantas con certificación TIF (Tipo Inspección Federal), un esquema avalado por las autoridades sanitarias que supervisa rigurosamente los procesos de higiene, desde el sacrificio del ganado hasta la distribución final.

Precios accesibles

Edgar Hernández, distribuidor de productos cárnicos en la entidad, explicó que, si bien la contingencia ha generado ajustes en los costos operativos y presiones en el mercado, las empresas han buscado mantener precios accesibles para no afectar aún más a los consumidores y comercios locales.

“Sí hubo afectaciones en el comercio y algunos incrementos derivados de esta situación del gusano barrenador, pero como empresa tratamos de sostener los precios y seguir abasteciendo a nuestros clientes”, comentó.

Revisiones internas

El empresario detalló que la preocupación sanitaria también ha llevado a reforzar las revisiones internas en los centros de distribución. Actualmente se realizan controles microbiológicos y verificaciones constantes por cada lote recibido antes de que la carne salga a los puntos de venta.

Hernández señaló que la empresa opera desde su Centro de Distribución ubicado en la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez, lo que ha permitido mantener el suministro hacia municipios como Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Fernando y San Cristóbal de Las Casas.

Además del impacto sanitario, el contexto ha coincidido con un aumento gradual en los precios de la carne en distintas regiones del país. Comerciantes locales atribuyen esta situación al encarecimiento de la movilización, los controles zoosanitarios, la alimentación del ganado y las restricciones derivadas de la vigilancia epidemiológica implementada para frenar la propagación del gusano barrenador.

Variaciones en productos

En algunos mercados y carnicerías de la entidad, los consumidores ya reportan variaciones en productos como res y cerdo, especialmente en los cortes de mayor demanda. Sin embargo, los distribuidores sostienen que el objetivo es evitar incrementos desproporcionados y mantener la estabilidad en el abasto.

Con cadena de frío controlada, monitoreo microbiológico constante y certificaciones sanitarias vigentes, el sector cárnico en Chiapas asegura que mantiene protocolos estrictos para ofrecer productos seguros, al tiempo que busca generar confianza entre los consumidores frente a los riesgos sanitarios emergentes.