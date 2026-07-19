Distribuyen semillas de maíz y frijol certificado

Con el objetivo de movilizar materiales genéticos para los cultivos en Chiapas y Veracruz, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) realizó la entrega formal de mil kilogramos de semilla certificada de frijol “VERDÍN” y 700 kilogramos de semilla de maíz de la variedad “V-562”.

Esto forma parte del proyecto estratégico “Tecnología mexicana para el fortalecimiento del cultivo de maíz y frijol bajo un enfoque de transición agroecológica”.

Colaboradores

El material genético fue multiplicado y entregado por los investigadores Jesús Martínez Sánchez y Robertony Camas Gómez, adscritos al Campo Experimental Centro de Chiapas del Inifap. Los insumos fueron recibidos por representantes del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo (CIAD).

La entrega se consolidó como parte del proyecto nacional “Producción de semilla de variedades nativas y mejoradas de maíz y frijol, con el fin de incrementar la productividad y contribuir a la soberanía alimentaria de México”.

Esta iniciativa es financiada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secihti) en coordinación con la Secretaría de Agricultura. Esto tiene relevancia debido a que formaliza el cierre del ciclo de producción y entrega de semilla del proyecto, consolidando un paso firme hacia la autosuficiencia agrícola.

Cambio climático

Al poner tecnología mexicana de alto rendimiento en manos de las instituciones de desarrollo, se mitigan los riesgos del cambio climático en el campo. Al multiplicar estas variedades certificadas se traduce en un blindaje para la seguridad y soberanía alimentaria del país, garantizando el sustento de las comunidades rurales del sureste.

En el evento participaron Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación del Inifap en Chiapas y Miguel Ángel Martínez Tellez, investigador del CIAD.