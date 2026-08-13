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ChiapasTuxtla

Docente es seleccionada en orquesta de Japón

Agosto 13 del 2026
La docente dijo que es importante que las nuevas generaciones de músicos busquen estas participaciones. Cortesía
La docente dijo que es importante que las nuevas generaciones de músicos busquen estas participaciones. Cortesía

Lidia Verónica de la Cruz Juárez, egresada y docente de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), forma parte de una orquesta internacional que reúne a intérpretes de distintas nacionalidades y desarrolla sus actividades en Japón.

Comentó que fue seleccionada mediante un proceso dirigido a músicos latinoamericanos. Es una experiencia que combina formación musical, intercambio cultural y presentaciones artísticas.

El proyecto, organizado por la Fundación Orquestal Siman (Siman Orchestral Foundation, Simanof), se desarrolló del 3 al 12 de agosto en distintas ciudades de Japón, entre ellas Tokio, Kioto y Osaka.

Una experiencia enriquecedora

Durante la gira, la violinista forma parte de diversas actividades y presentaciones en las que se interpretan obras de compositores como Piotr Ilich Tchaikovsky y Arturo Márquez, además de repertorio latinoamericano representativo de Colombia y Venezuela.

“Fue una experiencia bastante enriquecedora, sobre todo porque pudimos compartir con músicos de Japón, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Venezuela y México; intercambiamos música, lenguaje y el gusto por tocar en el escenario”, relató.

La experiencia también le ha permitido acercarse a diversos aspectos de la cultura japonesa que considera significativos para su desarrollo personal y profesional, particularmente la disciplina, el respeto y la educación.

“La cultura del respeto y la disciplina es bastante notoria, la cual puedes percibir fácilmente en Japón. La limpieza y la educación son cosas que, sin duda, me llevo con mucho cariño y aprendizaje”, compartió.

Para De la Cruz Juárez, acceder a escenarios internacionales es resultado de un proceso que requiere preparación, esfuerzo y paciencia. Por ello, aconseja a las nuevas generaciones de músicas comenzar a participar en festivales y encuentros dentro de sus comunidades, estados y país.

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