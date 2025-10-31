Docentes acusan divisionismo en preparatoria de Huixtla

Docentes y padres de familia de la escuela preparatoria “Alberto C. Culebro” de Huixtla denuncian a la docente Ninfa Sosa Merchant, de provocar desestabilización y divisionismo al interior del centro escolar, toda vez que amparada en el supuesto apoyo de un funcionario de la Secretaría de Educación y del respaldo del Procurador de la defensa del Trabajo, crea conflictos para ser directora en los dos turnos de la institución.

El historial de Sosa Merchant es amplio, conocida por la grilla y la promoción del pirataje en el transporte público ha sido evidenciada por ese sector, además de señalamientos de decenas de mujeres a las que prometió gestión de taxis a cambio de cooperaciones y apoyo político a sus protectores, la docente solo logró beneficios personales.

Conflictos

La denuncia de maestros del turno vespertino de la prepa “Alberto C. Culebro” del municipio de Huixtla, señala que Sosa Merchant habría recurrido a chantajes, acusaciones falsas y confrontaciones para desestabilizar el ambiente laboral, generando división y descontento entre el personal docente.

Finalmente, los profesores inconformes por la actitud de la docente señalaron que quieren en el centro escolar un ambiente de respeto, no de conflictos, y piden se ponga un alto para evitar que las prácticas de política negativa no tengan lugar en los centros educativos y evitar que personas sin escrúpulos logren su objetivo, el cual es sacar provecho político del sistema educativo.