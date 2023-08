Docentes aún no analizan el contenido de los libros

Docentes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dieron a conocer que hasta el momento no se han distribuido los nuevos libros de texto gratuitos, por lo que no pueden emitir un juicio hasta que no se analice el contenido, puesto que no buscan protagonismo en este tema.

Durante una protesta-bloqueo realizada este miércoles en el centro de Tuxtla, Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7, indicó que la postura de los docentes no es a favor ni en contra de este material de apoyo.

“Para poder emitir un juicio, una postura, tenemos que conocer el contenido; estos libros están a cuentagotas, a algunos municipios, y la obligación es de la autoridad, nosotros no distribuimos. Una vez que los tengamos en la mano podemos saber de qué se trata, mientras no se haga eso no emitiremos un juicio por protagonismo; no nos vamos sumar a favor de un grupo ni de otro”, dijo.

Agregó que la postura de los maestros de la sección es la defensa de la educación pública, que haya mejores condiciones para los alumnos de los diferentes niveles, mejor infraestructura y todo lo que corresponde para que se pueda generar una mejor construcción de conocimiento con los alumnos.

El dirigente dio a conocer que hasta el momento no se tiene conocimiento del número de incidencias que se han presentado en comunidades de Chiapas por estos nuevos libros y su contenido.

“Hasta que los maestros, padres de familia y alumnos vean el contenido, no es correcto que nosotros podamos asumir otro tipo de declaraciones respecto a este tema”, expresó.