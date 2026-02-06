Docentes de Chiapas llegan a la NASA

La Secretaría de Educación (SE) de Chiapas, encabezada por Roger Mandujano Ayala, reconoce con orgullo la participación de tres docentes de Telesecundaria en la Space Exploration Educators Conference (SEEC), uno de los foros internacionales más relevantes en innovación educativa y divulgación científica, organizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

Este encuentro reúne a astronautas, científicos, ingenieras, ingenieros y especialistas en tecnologías de punta, quienes comparten conocimientos sobre exploración espacial, pensamiento computacional, metodologías Steam, energías limpias y nuevas herramientas digitales aplicadas a la educación.

En este espacio, las y los docentes chiapanecos fortalecen sus competencias para transformar el aula en un laboratorio de innovación y acercar la ciencia y la tecnología a comunidades históricamente marginadas.

Presentación de proyectos

En esta edición del SEEC participan educadoras y educadores de diversas partes del mundo, y Chiapas se hace presente con proyectos que vinculan el conocimiento científico con la realidad social y cultural del estado: Cándido Julián Cifuentes Castillo, con el Proyecto Humito: la ciencia detrás de la cocina ancestral, que integra saberes tradicionales con principios científicos; Antonio de Jesús Villamontes Sánchez, con Energía para Soñar, una propuesta orientada al análisis y aprovechamiento de energías limpias y sostenibles; y José Esteban García Fernández, con el proyecto Laboratorios de Ciencias “Tele Móvil de Ciencias”, una iniciativa itinerante basada en la metodología Steam que acerca tecnología, experimentación y pensamiento científico a comunidades rurales de Chiapas.

Chiapas en el mapa de la innovación

La participación de estos docentes posiciona a Chiapas en el mapa internacional de la innovación educativa, demostrando que el talento, la creatividad y el uso social de la tecnología también se construyen desde las telesecundarias y los territorios comunitarios.