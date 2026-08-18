Docentes de secundarias técnicas exponen adeudos

Alrededor de 200 docentes de secundarias técnicas del estado se mantienen a la espera del pago de las horas por incrementos y ascensos que obtuvieron en la cadena de cambios 2025-2026, a un año de haber recibido la orden de presentación y cumplir con sus asignaciones.

Fabian Ruvalcaba, de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de Secundarias Técnicas de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), indicó que a pesar de lograr esos incrementos de manera legal, no les han pagado.

La cadena de cambio 2026-2027 ya se realizó conforme a los lineamientos de la bilateralidad, por lo que esperan no se repita esta situación para las y los docentes que obtuvieron incrementos y ascensos.

Seguimiento

Este lunes sostuvieron una reunión en la Subsecretaría de Educación Federalizada para abordar el tema y darle seguimiento. Esperan que haya una respuesta positiva, si no, determinarán en asamblea si toman otras acciones o no.

Aseguró que el enlace de FONE ha rechazado los trámites de los pagos por lo que se han pospuesto, por lo que la documentación no se ha enviado a la Federación.

Egresados normalistas

Egresados de normales de todo el estado, se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para solicitar a las autoridades educativas que se modifiquen los lineamientos para la asignación de plazas, ya que dejan fuera a muchos aspirantes a pesar de cumplir los requisitos.

Sayde de León Ventura, egresada de la Normal de Huehuetán, dijo que la Usicamm mantiene lineamientos que no todos pueden cumplir, como un puntaje bastante elevado, incluso para los que tienen buen promedio.

Alrededor de 800 aspirantes son los que buscan un espacio, incluso como interinos, que dicen “hay muchos espacios en varias escuelas de todos los niveles que no tienen docentes de base, pero aun así no pueden acceder a ellos”.