Docentes deben trabajar con inclusión

Ante la necesidad de que las y los docentes, activos y en formación, desarrollen las habilidades y aptitudes necesarias para trabajar con infancias con trastorno del espectro autista y lograr hacer de las escuelas un espacio seguro e inclusivo, se realizó el Congreso La Escuela como un Lugar Posible: Autismo, Educación y Experiencia.

Miriam Gómez Ordóñez, subdirectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad 071, comentó que esto forma parte de un proyecto gestionado a través de la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF).

54 estudiantes de la licenciatura en Intervención Educativa y Psicología Educativa, llevan un proceso de capacitación para posteriormente ir a diversas escuelas para atender a niños con autismo.

Quienes imparten la capacitación son especialistas en el tema, con una amplia trayectoria, con diferentes perfiles académicos para que las y los estudiantes tengan una formación integral para garantizar que puedan trabajar con inclusión y con un proceso de enseñanza de calidad.

Algunas de las conferencias que se impartirán durante dos días son: Inclusiones y exclusiones en educación; ¿Qué es acompañar en la escuela?; Autismo, más allá del diagnóstico; Acompañar sin invadir. También una mesa de conversación con madres y padres; mesa de diálogo con estudiantes.

La audiencia presente indicó que son estudiantes de la misma universidad, de otras invitadas, además de profesionales de la educación, psicología y otras áreas afines; también, supervisores, jefes de departamento, docentes.

“Es importante que estudiantes y docentes participen en estos eventos, porque las nuevas realidades exigen habilidades y aptitudes para poder ser inclusivos con todas y todos los niños”.