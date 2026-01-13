Docentes denuncian irregularidades de la UPN

Docentes interinos de la Universidad Pedagógica Nacional, denunciaron violaciones a sus derechos laborales por parte de las autoridades educativas. Los educadores detallaron que, tras finalizar su contrato vigente del 1 de enero al 15 de julio de 2025, han enfrentado diversas irregularidades.

La protesta tuvo lugar este lunes en las instalaciones de la UPN en Tuxtla. Dentro de los señalamientos más remarcados fue, sobre el retraso en la liquidación de sus salarios, aseguraron que recibieron el pago correspondiente a 2025 en enero de 2026, situación que ha impactado severamente su economía familiar.

Reducción de sueldos

De acuerdo a los denunciantes, también sufrieron una reducción de su sueldo quincenal, el cual bajó de aproximadamente 6 mil 700 a 4 mil 800 pesos, sin previo aviso ni consentimiento. Las autoridades alegaron falta de recursos para mantener un sueldo digno.

Hasta el momento, solo se ha cubierto parcialmente el periodo laboral, con un pago mínimo de 29 mil pesos por los meses de enero a marzo, faltando por liquidar una suma importante del monto total contratado, que asciende a alrededor de 43 mil pesos.

Abuso

Los docentes interinos también denunciaron un trato inhumano por parte del área de pagaduría y presión para firmar documentos de “conformidad y confidencialidad” por montos inferiores a lo adeudado, actos que califican como coacción.

Exigen que los pagos se realicen de manera oficial, con talón de cheques y bajo los términos establecidos en su contrato, para garantizar certeza jurídica.

En su queja formal, dirigida además al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la Secretaría de Educación Federalizada Indígena, los profesores sostienen que estas acciones constituyen una clara violación a sus derechos, por lo que hicieron un enérgico llamado a la intervención de las autoridades para restituir el respeto a sus garantías laborales.