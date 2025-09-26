Docentes exigen reabrir universidad

Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chiapas exigen a las autoridades la reapertura de esta institución educativa, cerrada durante el sexenio anterior de Rutilio Escandón Cadenas.

Dieron a conocer a la prensa que actualmente muchos jóvenes desean continuar sus estudios pero lamentablemente las instituciones fueron cerradas en el estado de Chiapas.

Hicieron un llamado a que se reabran las puertas para que los jóvenes puedan capacitarse, porque “hacen falta maestros en la entidad, en especial en las comunidades de las regiones Altos, Norte, y Selva de Chiapas”.

Bersaín García Robledo, junto con otros maestros, en entrevista dijo que el gobierno anterior de Rutilio Escandón, ordenó el cierre de varias sedes de la UPN en Chiapas, presuntamente se debió a que en la entidad hay suficientes maestros.

El gobierno anterior dijo que hay maestros suficientes para impartir clases, esto es totalmente falso, ahora los que sufren son los jóvenes ya que muchos de ellos quieren estudiar, quieren capacitarse, porque en la entidad hace falta maestros, pedimos que se reabran las puertas para que los jóvenes puedan seguir estudiando e impartir clases, a las niñas y niños en cada una de las comunidades hacen falta maestros, por lo que es urgente solucionar este grave problema de educación”, señaló García Robledo.