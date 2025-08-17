Docentes participan en capacitación internacional

Docentes investigadores del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez que participan en la capacitación internacional “Planes de Seguridad del Saneamiento – Resilientes al Clima”, visitaron Ciudad del Agua, sede del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de Tuxtla Gutiérrez.

Esta capacitación es organizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de fortalecer la gestión hídrica frente a los retos del cambio climático.

El director del Instituto, José Manuel Rosado Pérez, indicó que el curso, que se desarrolla del 11 al 29 de agosto, reúne a expertos y profesionales de Argentina, Guatemala y México, brindando herramientas teóricas y prácticas a instituciones, especialistas y funcionarios responsables de la regulación, vigilancia y monitoreo de la calidad del agua.

Evaluación y control de riesgos

La capacitación se realiza en concordancia con las guías internacionales recomendadas por la OMS y bajo una visión integral de evaluación y control de riesgos, desde la cuenca de captación hasta el punto de consumo.

Por parte del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, participan los doctores José Humberto Castañón González, Samuel Enciso Sáenz y Juan José Villalobos Maldonado, quienes refuerzan sus competencias para implementar soluciones resilientes que garanticen el acceso a agua segura en contextos de variabilidad climática.

La OPS destaca que esta capacitación contribuye a la formación de profesionales comprometidos con la seguridad hídrica, capaces de responder a los desafíos que plantea el cambio climático y de implementar acciones basadas en evidencia científica para proteger la Salud Pública y los recursos naturales.