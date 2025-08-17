﻿﻿
Docentes participan en capacitación internacional

Agosto 17 del 2025
El director dijo que aprovechan estos cursos para que los docentes actualicen sus conocimientos. Cortesía

Docentes investigadores del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez que participan en la capacitación internacional “Planes de Seguridad del Saneamiento – Resilientes al Clima”, visitaron Ciudad del Agua, sede del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de Tuxtla Gutiérrez.

Esta capacitación es organizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de fortalecer la gestión hídrica frente a los retos del cambio climático.

El director del Instituto, José Manuel Rosado Pérez, indicó que el curso, que se desarrolla del 11 al 29 de agosto, reúne a expertos y profesionales de Argentina, Guatemala y México, brindando herramientas teóricas y prácticas a instituciones, especialistas y funcionarios responsables de la regulación, vigilancia y monitoreo de la calidad del agua.

Evaluación y control de riesgos

La capacitación se realiza en concordancia con las guías internacionales recomendadas por la OMS y bajo una visión integral de evaluación y control de riesgos, desde la cuenca de captación hasta el punto de consumo.

Por parte del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, participan los doctores José Humberto Castañón González, Samuel Enciso Sáenz y Juan José Villalobos Maldonado, quienes refuerzan sus competencias para implementar soluciones resilientes que garanticen el acceso a agua segura en contextos de variabilidad climática.

La OPS destaca que esta capacitación contribuye a la formación de profesionales comprometidos con la seguridad hídrica, capaces de responder a los desafíos que plantea el cambio climático y de implementar acciones basadas en evidencia científica para proteger la Salud Pública y los recursos naturales.

