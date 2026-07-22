Docentes participarán en jornada académica

Con el propósito de fortalecer las competencias del personal docente y directivo de los 338 centros educativos, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) llevará a cabo la Jornada Académica 2026, prevista en el periodo del 24 al 28 de agosto.

Esta capacitación llegará a más de tres mil 642 integrantes del personal académico y a 404 del personal directivo. Las sedes serán Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Ocosingo, Tonalá y Yajalón.

Los cursos incluyen el Programa de Desarrollo de Competencias Directivas, El ABC del Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC) y la Formación Socio emocional.

También se ofrecerán talleres de innovación pedagógica con inteligencia artificial, un programa intensivo de inglés, ballet folclórico para principiantes y el diseño de planeaciones didácticas, los cuales serán impartidos por catedráticos de la Unicach, Unach y el cuerpo colegiado del Cobach.

Modelo educativo

La jornada responde a la implementación del Modelo Educativo 2025 y la Nueva Escuela Mexicana (NEM). El modelo coloca al estudiantado en el centro de la formación y pide al personal docente diseñar experiencias de aprendizaje centradas en el bienestar.

Antes del inicio de los cursos, el 21 de agosto se realizará la ceremonia de inauguración en el Teatro Universitario de la Unicach. Participará la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García; asimismo, se espera contar con la presencia de Estela Beatriz Quintar, directora del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina (Ipecal), quien impartirá la conferencia magistral inaugural.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de agosto, a través de la página www.cobach.edu.mx. El registro se realiza en el apartado de inscripciones del Sistema Integral Académico (SIA 2.0).