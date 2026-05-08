Docentes piden liberación de plazas

Maestros egresados de diferentes instituciones de Educación Indígena, de los niveles preescolar, primaria y secundaria en las lenguas tsotsil, tseltal y no indígena monolingüe, realizaron este jueves una protesta con bloqueo en el centro de la ciudad para exigir la liberación de plazas y un proceso de asignación justo, transparente y equitativo.

Los manifestantes, encabezados por integrantes de la Comisión de Nivel Indígena, denunciaron que en el proceso de admisión 2025-2026 se han asignado muy pocas vacantes, lo que calificaron como un retroceso que afecta directamente el derecho a una educación digna para la niñez indígena.

“No es posible que este año se hayan asignado tan pocas plazas. Esto significa menos oportunidades para nuestras comunidades”, declaró en entrevista uno de los docentes

Como ejemplo señaló: “En nivel indígena tseltal apenas liberaron 69 plazas, cuando en años anteriores han soltado más de 150 e incluso más de 200 plazas en diferentes lenguas. También hay casos donde solo asignaron cinco o 10 plazas”.

Demandas

Los docentes exigieron la intervención del secretario de Educación de Chiapas, Roger Adrián Mandujano Ayala, a quien acusaron de falta de respuesta y claridad en los criterios de asignación. “La información no es clara, no explican los criterios y no responden nuestras dudas”, afirmaron.

Una de las denuncias más graves planteadas por los manifestantes es la contratación prioritaria de maestros interinos por encima de egresados que cumplieron con todos los requisitos y procesos de evaluación.

“Hay docentes que estudiaron, se prepararon, cumplieron con todo el proceso, pero no se nos contrata. Mientras tanto, contratan a más interinos que a maestros de base. No es justo. Esto afecta la calidad educativa y deja al lado el esfuerzo y la preparación de muchos maestros”, señalaron.

Piden aguilizar procesos

Los profesores advirtieron que el proceso de admisión concluye este mes, por lo que consideran urgente actuar. “Exigimos que se agilicen los procesos de asignación y que las autoridades actúen con responsabilidad. No hay tiempo que perder”, subrayaron.

Además, denunciaron la lentitud y opacidad de los trámites, así como la falta de atención a muchas instituciones. “En muchas comunidades todavía hay niños y niñas sin maestros frente a grupo. Esa es la verdadera realidad de la educación indígena. Se necesita atención urgente”, afirmaron.

“No queremos solo discurso, queremos acciones reales. No queremos ser utilizados solo para las fotos o un evento político. Queremos soluciones verdaderas. Ya basta de simulación”, expresaron.

Los docentes advirtieron que, de no haber solución, tomarán otras medidas. “Estamos abiertos al diálogo porque queremos soluciones, pero nuestras voces deben ser escuchadas, nuestros derechos respetados y nuestras comunidades merecen atención y compromiso”, concluyó el portavoz.