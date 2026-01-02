Docentes piden pagos pendientes

Docentes denunciaron la falta de pago de sus salarios, colocando una lona de protesta y cerrando las vialidades del cruce de calle y avenida Central, frente a la catedral de San Marcos, en la capital del estado.

Las y los maestros, interinos en su mayoría, aseguran que es falso que la situación esté regularizada y acusan que aún existen docentes que continúan trabajando sin recibir sueldo.

Protesta

De acuerdo con la denuncia presentada el 31 de diciembre del 2025, algunos de ellos trasladaron su manifestación al Congreso del Estado, donde dijeron estar en disposición de iniciar una huelga de hambre hasta recibir sus pagos pendientes.

Es de mencionar que la autoridad ha informado mantener las gestiones para realizar estos pagos a la brevedad.