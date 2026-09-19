Docentes presentan libro Pensamiento matemático

Tres profesores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte) realizaron el libro “Pensamiento Matemático III”, el cual, dijeron, busca acompañar la enseñanza de las matemáticas en los planteles del subsistema y responder a los planteamientos del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS).

Los autores del texto son Gonzalo Rodríguez Ibarias, Gamaliel Pérez Susunaga y Arnold Adalberto González Sánchez, quienes acumulan trayectoria en el subsistema.

Pérez Susunaga explicó que la publicación pretende insertarse en las condiciones actuales de la enseñanza.

Un aliado

“Este libro busca ser un aliado en la enseñanza de cada uno de nosotros los maestros en todas las regiones del estado... está alineado conforme a lo que se ha venido estableciendo en el nuevo MCCEMS”.

Rodríguez Ibarias habló de los propósitos formativos del contenido y de la necesidad de contextualizar los conocimientos.

Mientras que González Sánchez, describió la forma en que trabajaron los tres autores y mencionó que el libro incorpora códigos QR y la herramienta GeoGebra para el aprendizaje en el aula.

El secretario general del Sided-Cecyte, José Raymundo Navarro Fonseca, atribuyó el proyecto al trabajo de los docentes de matemáticas de los distintos planteles que atendieron la convocatoria del sindicato.

El dirigente también se refirió a la labor del gremio para “fortalecer el quehacer educativo en beneficio de los alumnos” y erradicar la idea que muchas veces se tiene de que las matemáticas son difíciles de aprender.