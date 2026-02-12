Docentes realizan protestas en la capital

Un grupo de docentes del nivel de Educación Especial en Chiapas, protestaron en Tuxtla Gutiérrez y pidieron a las autoridades estatales que paguen el pendiente que hay en salarios y que alcanza los cinco meses de retraso.

Durante la inconformidad, las docentes detallaron que les cambiaron la clave escolar desde octubre y esa acción generaría mejores salarios y la oportunidad de participar en las promociones de ascenso, pero no han ocurrido ninguno de los dos beneficios.

Al contrario, se detalló, les han retenido los salarios y ese proceso contraviene lo marcado en las leyes; también reclamaron que el aguinaldo no les fue depositado.

Peticiones hechas

Una de las personas afectadas expresó que agotó la búsqueda de todas las autoridades educativas. Esta situación ha generado una afectación importante, sobre todo para las mujeres.

Aunque no se detallaron los montos acumulados de la deuda, se informó que los pagos atrasados corresponden a bonos y aguinaldos. Hay alrededor de 20 personas que reclaman sus pagos.

A través de las pancartas, las maestras inconformes detallaron que necesitan el pago quincenal para seguir educando a los estudiantes en diversas zonas de Chiapas.

Normalistas realizan bloquean en el centro

Por su parte, maestros de la delegación D-226 de la Escuela Normal Superior de Chiapas (ENSCH) realizaron un bloqueo en el centro de la capital chiapaneca para exigir una mesa de diálogo tripartita con la Secretaría de Educación (SE), ante la falta de respuesta a sus demandas laborales y académicas que mantienen sin clases a los estudiantes desde el 9 de febrero.

En entrevista, Manuel Antonio Escobar Farrera, secretario de la delegación sindical, denunció que el ciclo escolar debió iniciar el pasado 9 de febrero, pero la Secretaría de Educación no ha definido la plantilla docente ni ha atendido los pronunciamientos oficiales presentados desde enero.

Basificación

El dirigente señaló que en septiembre de 2025 se realizó un proceso de basificación del cual nunca recibieron comunicado oficial sobre el estatus de los compañeros. Fue hasta enero que, de manera verbal, se les informaron algunos puntos que, asegura, están fuera del contexto normativo vigente desde 1994.

Actualmente, la Escuela Normal Superior de Chiapas enfrenta un déficit de 324 horas solo de necesidad curricular, lo que obliga a recurrir cada semestre al pago de interinos.