Docentes señalan cambios arbitrarios de plantel

Este martes, un grupo de docentes de Telebachillerato (TBC) se manifestó en el centro de la ciudad para denunciar lo que calificaron como actos arbitrarios por parte de las autoridades educativas, quienes, según su testimonio, han realizado cambios de adscripción sin previo aviso y con aparentes fines políticos.

Los manifestantes, quienes portaban pancartas y consignas, exigieron la intervención del gobernador del estado y del secretario de Educación para frenar lo que consideran un “atropello” contra su derechos laborales y la estabilidad de los planteles.

Uno de los docentes afectados expresó que: “Prácticamente un atropello lo que nos están realizando. De un día para otro nos notificaron que teníamos que irnos a otro plantel, sin tener argumento alguno”, declaró visiblemente molesto.

El profesor explicó que en su caso particular, se le pretende enviar a un telebachillerato para el cual no está perfilado, lo que contradice las políticas anteriores de la propia institución que exigían que todo el personal estuviera debidamente alineado a su área de especialidad.

Denuncia

El testimonio de los quejosos apuntó directamente a presiones externas como la causa de estos movimientos. “Me comentan que quieren mi espacio por cuestiones políticas, que tenemos que colocar a gente de fuera”, reveló el entrevistado.

Los docentes denunciaron que personas ajenas al sistema, sin experiencia ni conocimiento del subsistema de Telebachillerato (TBC), estarían siendo “premiadas” con plazas en planteles consolidados, mientras que el personal que ha construido el proyecto educativo es desplazado.

“Gente que nunca ha trabajado con nosotros, que no sabe ni qué es el TBC, quiere ingresar y sobre todo lo premien, porque nuestro TBC es uno de los más grandes, contamos con 120 alumnos e infraestructura, y estamos cerca de la capital”, denunciaron.