Docentes toman diversas gasolineras

Un total de 14 gasolineras de Tuxtla Gutiérrez fueron tomadas por docentes de la Sección 7, quienes regalaron hasta 10 litros de gasolina por automóvil. En cada punto se formó un severo caos ante cientos de automovilistas que hicieron largas filas para recibir el combustible gratis.

A partir de las nueve horas comenzaron con esta movilización, que fue establecida por la asamblea estatal de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Tal como advirtieron comenzarán a intensificar sus protestas hasta que el Gobierno Federal resuelva sus demandas.

En la gasolinera del crucero de la exfuente también llamado puente de colores, rápidamente se formó una larga fila de automóviles que llegaba hasta el periférico Sur y libramiento Sur, incluso algunos se quedaban en doble fila o en el mismo crucero, bloqueando el tráfico.

De acuerdo con los docentes, fueron los mismos operadores de las gasolineras quienes operaron las máquinas para suministrar el combustible para evitar cualquier tipo de riesgos, aunque también se vio a algunos docentes manipularlas.

Paro indefinido

El viernes se cumplieron cinco días del paro indefinido de labores que inició la CNTE en varios estados del país y en Chiapas la Sección 7, manteniendo un plantón general en la Ciudad de México, donde también se han movilizado.

La tarde este jueves miembros de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE informaron que recibieron una propuesta más específica en relación a su demanda de abrogar la ley del Issste 2007, pero que tendrán que someterla a análisis y discusión de las bases para decidir si aceptan o no y si levantan el paro, mientras tanto continuarán con las movilizaciones.