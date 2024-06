Documentación legal evita fraudes en compraventa

De acuerdo con Guillermo Rodríguez, coordinador de capacitación de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Sección Tuxtla, es imperante que en todo trato de compra-venta de inmuebles debe anteponerse toda la documentación legal para evitar cualquier tipo de fraude.

En la entidad y a nivel nacional se ha dado a conocer que este tipo de delito va en aumento, y lamentablemente existen personas que han perdido los ahorros de toda la vida.

Dijo que estos fraudes se presentan en su mayoría, por el desconocimiento y exceso de confianza de los compradores, vendedores y arrendatarios que muchas veces hacen el trato de palabra y entregan los inmuebles sin un documento que los proteja legalmente.

“Hay veces que desde la misma plática les dicen ‘no te preocupes, yo te voy a pagar’, y entonces hacen la entrega física del inmueble, les dan las llaves sin contrato de arrendamiento o no tienen asegurada la compraventa y ya permiten que la persona entre al inmueble”, expuso.

Destacó que la falta de revisión de documentos y de conocimiento de las personas que se van a involucrar en la transacción es un factor preponderante, porque como no tienen mucha experiencia en la compraventa o en arrendamiento se dejan llevar por los defraudadores fácilmente.

En ese sentido, Rodríguez recomendó a las personas que estén interesadas en comprar, vender o rentar un inmueble que acudan con un profesional inmobiliario, ya que ellos tienen filtros para la comprobación con documentos e identificar cuando algo no está bien o si hay falsedad en la declaración.

“Si en la entrevista nos dicen una cosa y luego en los documentos nos arroja otra cosa, entonces todas esas son señas de que algo no cuadra, de que algo no está bien; entonces ya nosotros profundizamos y si vemos que algo no está bien y que hay cierto riesgo, rechazamos la operación”, concluyó.