Documentan experiencias de Chiapas Puede

La alfabetización de personas adultas va más allá de aprender a leer y escribir, pues también permite mejorar las actividades productivas, acceder a información confiable y participar en la vida comunitaria, señalaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), durante la presentación del libro “Alfabetizar para transformar: enseñanzas del programa Chiapas Puede”.

La actividad se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas (FIL Unach) 2026, donde Rosa Wolpert y Adolfo Rodríguez Guerrero, representantes de la Unesco en México, acompañaron a Flor Marina Bermúdez Urbina, directora del programa Chiapas Puede, en la presentación de los resultados documentados sobre esta estrategia educativa.

Educación

Rosa Wolpert destacó que la educación debe garantizarse a todas las personas durante toda la vida, incluidas aquellas que no tuvieron la oportunidad de estudiar durante su infancia.

Explicó que los procesos de alfabetización también deben contribuir al desarrollo de habilidades digitales que permitan identificar información falsa, prevenir fraudes y utilizar herramientas tecnológicas.

Reconoció el trabajo realizado en Chiapas mediante una estrategia que, afirmó, cuenta con una metodología definida, materiales educativos, recursos y un esfuerzo para identificar a las personas que requieren atención en distintos municipios.

Asimismo, sostuvo que el reto consiste en dar continuidad al proceso educativo para que quienes comienzan a alfabetizarse puedan avanzar hacia otros niveles de formación y desarrollar nuevos aprendizajes, de acuerdo con sus intereses y necesidades.

Participación

Por su parte, Adolfo Rodríguez Guerrero señaló que uno de los aspectos que llamó su atención al conocer el programa fue la participación de distintos sectores de la sociedad, más allá de las autoridades educativas.

Explicó que durante su primera visita, realizada en septiembre de 2025, conoció los materiales, la metodología, el financiamiento y las herramientas tecnológicas empleadas, además de la colaboración de estudiantes universitarios, autoridades comunitarias y otros actores locales.

Consideró que esta participación refleja una movilización social que contribuye al desarrollo de la iniciativa.

Añadió que la Unesco busca identificar y difundir experiencias innovadoras que puedan convertirse en referentes para otros territorios, por lo que destacó la importancia de documentar el trabajo desarrollado en Chiapas.

En tanto, Flor Marina Bermúdez Urbina explicó que la elaboración del informe se realizó con acompañamiento de la Unesco e incluyó trabajo de campo en dos municipios, donde se visitaron más de 200 círculos de estudio para conocer las experiencias de educandos y alfabetizadores.

Detalló que el documento organiza los testimonios por municipio y región, con el propósito de mostrar los avances en el aprendizaje y los procesos de apropiación social de la alfabetización.

Entre las experiencias documentadas mencionó la de pescadores de la costa chiapaneca que, después de aprender a leer y escribir, pudieron interpretar las etiquetas de los fertilizantes y mejorar su utilización en las actividades productivas.

También destacó los círculos de estudio integrados principalmente por mujeres en Chamula, quienes compartieron cómo el aprendizaje ha influido en sus vidas.

Indicó que el informe permitió presentar el programa ante un jurado internacional como parte de su postulación al Premio Mundial de Alfabetización.