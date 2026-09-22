Documentan uso medicinal de fauna silvestre

Investigadores de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) documentaron los usos alimenticios y medicinales que pobladores de cinco localidades del municipio de Motozintla atribuyen a distintas especies de fauna silvestre.

El estudio “Valor biocultural de la fauna silvestre en comunidades rurales de Motozintla”, fue desarrollado por Carlos Ocaña Parada, coordinador de la Subsede Motozintla, para documentar el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre con fines alimenticios y medicinales.

De uso medicinal documentaron ocho especies, los pobladores mencionaron el empleo de carne, grasa, cola, caparazón, huesos y otros productos de los animales.

Investigaciones

Entre los conocimientos registrados destaca el uso tradicional del zorrillo, relacionado con padecimientos como tos, asma, bronquitis, dolor de estómago y dolor de huesos, así como el empleo de partes del armadillo y tlacuache para diversas afecciones.

Señaló que estos resultados corresponden a los saberes y prácticas expresados por las comunidades y no implican que los preparados tengan efectos terapéuticos comprobados.

“Se documenta lo que las comunidades conocen y practican, pero no se puede afirmar que estas preparaciones curen, mitiguen dolores o controlen determinados padecimientos”, explicó.

Entre las especies con mayor número de interacciones destacaron la ardilla tropical y el armadillo de nueve bandas.

Los resultados muestran además, que los mamíferos constituyen el grupo con mayor aprovechamiento registrado en las localidades.

Colaboraron también investigadores del Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí; la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Veracruzana.