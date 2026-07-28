Doloroso que alguien sufra abuso sexual: ERA

Desde el municipio de Comitán, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, consideró que “no hay nada más doloroso en la vida que una madre o un padre estén llorando por un abuso sexual infantil, y no hay nada más traumático para esa infancia que ser víctima de ese delito”.

En aquella zona, el mandatario estatal llevó a cabo una Mesa de Trabajo del Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos “Prevenir para el Buen Vivir”.

En redes sociales Ramírez Aguilar escribió que están poniendo en marcha temas de prevención y acciones para evitar que ocurran delitos que afecten a las niños, niñas y jóvenes.

Acompañado de varios funcionarios del gabinete, el gobernador comentó que ahora Chiapas es un estado seguro; sin embargo, están ocurriendo situaciones donde no se respetan a las mujeres y se abusa sexualmente de ellas.

Políticas públicas

Respecto del Comité de Prevención, Ramírez Aguilar comentó que es importante que las áreas educativas pongan en marcha políticas públicas en los niveles de preparatoria y secundaria, para difundir la cultura del respeto a las mujeres.

“El mensaje debe ponerse hasta en los baños”, remarcó el mandatario, se debe llevar a las escuelas o colocarse en las paredes.

“Para quienes tienen restaurantes u hoteles, también es importante que se sumen a la campaña de prevención”.

El gobernador mencionó que prevenir la violencia en contra de las mujeres y las infancias, es una política de gran calado.

Alerta de Género

Chiapas es un estado que tiene nueve municipios con Alerta de Género, y remarcó que donde más delitos se están cometiendo en contra de las mujeres es en Comitán.

Dijo que disminuir la Alerta de Género no solo es aplicar la ley, lo más importante es atender la causa para evitar que los delitos sean permanentes.

Difusión de video agrava daño

La difusión masiva del material audiovisual de la presunta agresión sexual de un menor en el municipio de Sabanilla ha derivado en una nueva forma de violencia contra la víctima, situación que fue calificada como preocupante por colectivas y organizaciones en defensa de los Derechos de las infancias.

Por su parte, la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Colectiva 50 Más 1 indicó que esto vulnera la integridad y los derechos humanos del menor, subrayó que ningún infante debe ser víctima de violencia, mucho menos ver su sufrimiento expuesto públicamente.

La organización enfatizó que la circulación indiscriminada del video a través de redes sociales, mensajería y plataformas digitales prolonga el daño y expone nuevamente al menor.

“La violencia no terminó con la agresión. Se prolonga cada vez que ese video es compartido sin consideración alguna por los derechos de la niñez”, señaló la comisión.

Llamado

El llamado dirigido a medios de comunicación, administradores de páginas digitales, creadores de contenido y a la sociedad en general, es detener la difusión de este material y de cualquier imagen relacionada con el caso.

La comisión exhortó a las plataformas digitales y a las autoridades competentes a implementar acciones para retirar el contenido y prevenir su redistribución para priorizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Las infancias tienen derecho a crecer libres de violencia, con su intimidad protegida y con la certeza de que las instituciones y la sociedad actuarán para salvaguardar su bienestar, nunca para amplificar su sufrimiento” expresaron.

Finalmente, la comisión y la colectiva expresaron su compromiso de alzar la voz por la defensa de la niñez, exigir justicia y garantías de no repetición, bajo la premisa de que la violencia también se combate dejando de compartirla.