Don Bulmaro, 50 años dando rostro al carnaval

A sus 66 años, don Bulmaro Morales no necesita presentarse con título. Se nombra artesano en talla de madera del municipio de Ocozocoautla y eso basta. En sus manos, la madera se transforma en rostro, gesto y voz.

Toda una vida de dar vida

“Da gusto y una felicidad trabajar sobre este elemento tan importante que nos proveen los árboles”, dice, y en esa frase cabe toda una vida dedicada a las máscaras que danzan en el carnaval coiteco.

Cuenta que no tuvo maestro que le enseñara este oficio; aprendió sólo, desde niño, cuando a los 10 años decidió tallar su primera máscara ya que por las carencias no tenía una propia para salir de Chor.

Narra que en sus tiempos usaba máscaras de cartón que hacía un vetusto artesano de nombre Alfredo, hoy ya fallecido.

De esa necesidad, dice que nació la vocación.

El amor que nunca se fue

“Tuve que aprender, me gustó, me fue gustando y hasta hoy día sigo haciendo artesanías”, afirma Morales con pasión, como quien habla de un amor que nunca se fue.

Desde los 15 años, la talla se volvió su trabajo, “usando actualmente el cedro, inclusive el copal y todas las bases que se puedan y resistan, y para darle forma a las máscaras se usan algunas gubias caceras, muy sencillas pero útiles”.

Una cruz al centro

Bulmaro resalta que algunas máscaras inician con una cruz trazada al centro, como guía para dar dirección a los ojos.

Las de Mahoma, explica, deben ser más grandes, con el bigote dorado y otros elementos representativos, de tal forma que el grito que pegan los danzantes salga libre y claro, sin quedar atrapado.

Trabajo lento y dedicado

“El trabajo no es rápido, aproximadamente me llevo 4 meses de dedicación para tener piezas listas previo al carnaval.

Algunas se venden, otras son por encargo especial, y afortunadamente he tenido pedidos de Tuxtla, Nuevo México y Ciudad Obregón”, comenta.

Para este artesano, la mayor felicidad es que sus obras sean portadas por los danzantes durante el jolgorio en su pueblo, ya que “en cada una hay memoria, pero también respeto y alegría compartida”.