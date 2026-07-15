Don Conrado, un visionario de los medios

El 30 de junio de 1992, acompañado de don Conrado de la Cruz, Felipe Aguirre Franco, en aquel entonces obispo de Tuxtla Gutiérrez, bendijo por primera vez las máquinas de offset que marcarían la renovación y reemprenderían la tarea de Cuarto Poder de informar no solo a Chiapas sino a México y el mundo.

Al recordar los inicios de esta casa editorial, Aguirre Franco lo describió como “el periódico sensación” y un líder entre los medios de comunicación de su tiempo.

El arzobispo emérito recuerda que, desde su llegada a la entidad como obispo auxiliar en 1972, mantuvo un vínculo cercano con el medio y una amistad con el fundador, don Conrado de la Cruz, y su esposa María Morales, relación que le permitió seguir de cerca la evolución del periódico.

Cuarto Poder apareció formalmente el 17 de julio de 1976, cuando Aguirre Franco llevaba apenas dos años como obispo en la diócesis; aquel nacimiento no fue casualidad, sino el fruto del empuje visionario de su fundador, quien supo trazar rutas que otros medios seguirían después.

Visionario de los medios

Monseñor Aguirre Franco subrayó que don Conrado de la Cruz no solo fue un empresario de la comunicación, sino un visionario con inteligencia, entusiasmo y deseos de grandeza.

Su apuesta por vincularse desde el principio con agencias mundiales dio al periódico un alcance poco común en la prensa local, permitiendo que las noticias chiapanecas trascendieran las fronteras.

Ese impulso inicial, señaló el arzobispo, se convirtió en una escuela para otros medios regionales, que encontraron en Cuarto Poder un referente de modernidad y cobertura integral.

La capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, incluido el salto a los satélites, confirma, a su juicio, que aquella visión fundacional sigue vigente.

Voz a las religiones

Aguirre Franco calificó la relación de Cuarto Poder con las religiones y en especial con la Iglesia católica, como convergente y respetuosa. A lo largo de cinco décadas, el periódico ha cubierto el quehacer eclesial con fidelidad a los hechos y sin ceder a distorsiones, incluso en momentos de tensiones sociales en Chiapas.

Para Aguirre Franco, el periódico “ha sabido mantenerse ajeno a tomar partido y ha estado al servicio de la verdad. Y la verdad, siempre hay que respetarla porque es la base para la justicia y para la comunicación”.

Actualidad de Cuarto Poder

Al referirse al presente del periódico, el arzobispo emérito reconoció que ha sabido sobrellevar altibajos y competencias propias del oficio, pero siempre con un enfoque de superación y no de confrontación.

En su opinión, Cuarto Poder ha establecido un diálogo de comprensión con otros medios, sin caer en divisiones, y mantiene su propósito original: ser el “diario vivir” de los chiapanecos.

Aguirre Franco enfatizó que esa identidad con la gente es su principal fortaleza, porque refleja la fuerza del pueblo.

Felicitaciones

Con un tono de emoción y amistad, el también II obispo de Tuxtla Gutiérrez de 92 años de edad, extendió sus felicitaciones al fundador, don Conrado de la Cruz, a quien consideró uno de sus grandes amigos en Tuxtla Gutiérrez.

También extendió sus bendiciones a toda la familia De la Cruz Morales, en especial a Ana María, quien ahora lleva el timón de la empresa.

Finalmente, celebró la labor de todo el equipo de Cuarto Poder por estas cinco décadas de servicio informativo, convencido de que su legado seguirá siendo un retrato vivo de la realidad chiapaneca.