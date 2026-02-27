Dona San Cristóbal terrenos a escuela primaria

Durante sesión de cabildo del 25 de enero, se aprobó por unanimidad de votos la donación de terrenos a la escuela primaria “Niño artillero”, ubicada en la colonia 10 de abril, al sur de la ciudad, la cual ha ocupado ese espacio desde hace 25 años.

El director de la institución, José Hernández López, expuso que la primaria ha funcionado por más de dos décadas sin la documentación legal correspondiente, situación que ha dificultado el acceso a recursos estatales, federales y municipales.

Material reciclado

Ante esta situación, padres de familia y trabajadores de la escuela optaron por construir aulas con material reciclado, sin embargo, con el paso del tiempo las instalaciones se han ido dañando a tal grado de no contar con piso firme.

Por los dictámenes de riesgo de parte de Protección Civil (PC) municipal y estatal, iniciaron gestiones, sin embargo, la primera documentación solicitada es la escritura pública.

Beneficios

Señaló que la donación les ayudará a la construcción de tres aulas que ya fueron autorizadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech).

En la actualidad, dijo el director, están por terminar el domo, con lo que tendrán una cancha digna para los menores, quienes hacían las actividades físicas a la intemperie.