Donación de cabello, empatía hebra a hebra

La donación de cabello se ha consolidado como una de las acciones solidarias con mayor impacto para mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

La pérdida de “pelo”, derivada sobre todo de las quimioterapias, representa uno de los cambios físicos y emocionales más difíciles durante la enfermedad, por lo que una peluca oncológica puede contribuir de manera significativa a fortalecer la autoestima, la confianza y el bienestar de las pacientes.

Cortes de cabello

En este esfuerzo, el Sistema DIF participa de forma activa brindando apoyo a las personas que deciden sumarse a esta causa mediante el corte profesional del cabello y la elaboración de las trenzas que posteriormente son enviadas para la fabricación de pelucas oncológicas.

Este acompañamiento garantiza que las donaciones cumplan con las condiciones necesarias para su aprovechamiento.

Especialistas dedicados a la elaboración de pelucas recomiendan que el cabello donado tenga una longitud mínima de 30 centímetros, esté limpio, completamente seco y sujetado en una trenza antes del corte, requisitos que permiten su adecuado procesamiento.

Solidaridad

Cada trenza representa mucho más que cabello; simboliza empatía, solidaridad y esperanza para quienes atraviesan un proceso de tratamiento oncológico.

La participación ciudadana es fundamental para ampliar el acceso a pelucas destinadas a mujeres con cáncer.

Personal del DIF reitera el llamado a la población para continuar participando en estas jornadas de donación, destacando que “un gesto voluntario puede transformar la vida de una paciente y recordarle que no enfrenta sola su batalla contra el cáncer; la solidaridad también puede tejerse hebra por hebra”.