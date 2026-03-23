Donan 500 hectáreas de bosque para conservación

En el marco de las actividades rumbo a los 500 años de la fundación de San Cristóbal de Las Casas, autoridades entregaron un reconocimiento a la comunidad El Aguaje por conservar 500 hectáreas que serán registradas como área donada de forma voluntaria a la conservación.

En Sesión Solemne de Cabildo realizada este sábado en la comunidad El Aguaje, ejido La Albarrada, se reconoció la protección de 500 hectáreas de bosque destinadas de manera voluntaria a la conservación en la reserva Boyte’tik, dentro de la Reserva Ecológica Montetik.

En el acto se dijo que lo anterior es el resultado de más de 15 años de trabajo comunitario, visión y compromiso con el cuidado del medio ambiente, que hoy se traduce en un pulmón natural fundamental para San Cristóbal de Las Casas, así como en la protección de nuestro sistema hídrico, clima y biodiversidad.

Esta acción comunitaria permitirá fortalecer la protección ambiental del municipio, ya que dichas hectáreas serán registradas como área donada voluntariamente a la conservación, proceso certificado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Afectaciones

Con ello se busca evitar la urbanización, la tala u otras actividades que afecten el ecosistema.

Este reconocimiento también valora el esfuerzo de los habitantes y asambleístas de El Aguaje, quienes, en coordinación con la organización Pronatura, trabajan en la conservación del bosque y en la elaboración de un plan de manejo ambiental.

En el acto la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, reconoció a las y los habitantes por este gran ejemplo.