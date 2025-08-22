Donan a bomberos dos unidades de combate

El Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas recibió la donación de dos unidades de combate por parte de la Asociación Internacional de Bomberos y Rescate (IFRA-Escocia) fundada en el 2001 en el Reino Unido.

Estas unidades cuentan con equipo de rescate acuático, rescate vertical, equipo para materiales peligrosos, cada unidad tiene la capacidad de cargar mil 800 litros de agua y poseen un sistema de alta presión con una duración de hasta 15 minutos.

Una de las unidades será enviada directamente al municipio de Palenque y otra permanecerá a cargo del Instituto de Bomberos del Estado para apoyar las diferentes acciones coordinadas con las distintas corporaciones de combate contra incendios.

David Glan Kay, director de la IFRA, adelantó que a inicios del próximo año Chiapas recibirá otra unidad para el combate incendios forestales y equipo extra para los combatientes.

Así mismo dijo que además de las donaciones se capacitará a cuerpo de bomberos y demás equipo de rescate del estado para el manejo correcto de las unidades.

Esta Asociación Internacional de Bomberos ha ayudado a México desde el 2014 y en días recientes se anunció la firma de un nuevo convenio que extenderá su ayuda al país por diez años más incluyendo a Chiapas.

Instituto de bomberos

Marco Antonio Sánchez Guerrero, director del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, agradeció la gestión por parte del Gobierno del Estado para que estas unidades llegaran.

Calificó estas acciones como algo nunca antes visto y de gran beneficio para los bomberos, debido a que las necesidades en Chiapas son muchas, pero con coordinación se podrá dar una atención pronta a las mismas.

Protección Civil

Por su parte, el secretario de Protección Civil Estatal, Mauricio Cordero, dijo que se seguirá apoyando a los bomberos de Chiapas y a los de Protección Civil pidió coordinación y unidad en beneficio de Chiapas.

“No hay dos equipos, somos un solo equipo salvaguardando la vida de nuestro estado, así que ya no debe haber más diferencia” sentenció.

Expuso que en la actualidad Chiapas dejó de ser el segundo lugar en incendios forestales y pasó al onceavo. De las 186 mil hectáreas afectadas el año pasado, únicamente se registraron 38 mil este año, una reducción del 80 por ciento.