Donan espacio para Casa de Cultura

Las gestiones del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) para que la Casa de Cultura de Bochil tuviera un espacio propio, se consolidaron este año al recibir el inmueble que contribuirá, a través de talleres y encuentros culturales, al desarrollo de la vida artística y comunitaria del municipio, un hecho que quedará en la memoria de Bochil.

Fundada y gestionada hace 35 años por la escritora y promotora cultural Clara del Carmen Guillén, este recinto ahora contará con un espacio propio en donde las infancias y juventudes podrán acceder a talleres formativos que preserven la identidad y la memoria colectiva bochilteca, toda vez que ha iniciado el proceso de donación del inmueble, informó Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta.

Sede

Por su parte la directora de la Casa de Cultura de Bochil, Adalí Suárez, expresó su emoción al señalar que después de tres décadas y media este espacio cuenta por primera vez con una sede propia para impulsar la vida cultural y artística del municipio.

En su participación, el presidente municipal de Bochil, Sergio Luis Zenteno Meneses, reconoció la presencia y respaldo de la titular del Coneculta y destacó la importancia de que este recinto sea patrimonio de la comunidad. Asimismo, se comprometió a formalizar la donación del inmueble en beneficio de las y los alumnos que forman parte de la Casa de Cultura, ubicada a un costado del parque Morelos.

Donación del inmueble

Por su parte, Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, agradeció la donación del inmueble y subrayó que las personas y los ayuntamientos son guardianes del patrimonio vivo de Chiapas, y reconoció la voluntad del presidente municipal en este logro. También conminó a Abigail Domínguez Alcázar, directora de Promoción Cultural del Coneculta, área de la que dependen las Casas de Cultura, a redoblar esfuerzos para incentivar a las infancias y juventudes a formar parte de las Casas de Cultura e incrementar el número de asistentes a los diversos talleres que se brindan.

Finalmente, Altuzar Constantino apuntó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha manifestado el propósito de crear más Casas de Cultura en el estado, con el objetivo de ampliar la participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores en actividades artísticas y procesos culturales.