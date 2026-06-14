Donar sangre debe ser algo habitual

Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reconocer a quienes, de manera altruista, contribuyen a salvar vidas mediante la donación voluntaria y regular de este tejido.

En Chiapas, la necesidad de unidades sanguíneas es constante debido a la atención de emergencias médicas, cirugías, pacientes con cáncer, mujeres con complicaciones obstétricas y personas que requieren transfusiones por diversas enfermedades.

Falta cultura

Sin embargo, especialistas señalan que aún persisten desafíos para fortalecer la cultura de la donación voluntaria.

Al respecto, la enfermera Fernanda Gómez Hernández explicó que la participación ciudadana sigue siendo fundamental para garantizar el abasto oportuno.

“La sangre no se puede fabricar. La única manera de obtenerla es mediante la solidaridad de las personas y es importante mencionar que una sola donación puede beneficiar hasta a tres pacientes que la necesiten”, señaló.

Mayor participación

Destacó que, aunque en fechas conmemorativas suele aumentar el interés por donar, el reto es mantener la participación durante todo el año.

“Necesitamos que la donación sea vista como una acción habitual y no únicamente cuando un familiar o conocido enfrenta una emergencia.

Los hospitales requieren sangre todos los días”, afirmó.

De acuerdo con personal de salud, donar sangre es un procedimiento seguro que se realiza bajo estrictos protocolos médicos para proteger tanto al donante como al receptor.

En el marco de esta conmemoración, especialistas en la salud hacen un llamado a la población para acercarse a los bancos de sangre autorizados y se sumen a esta acción solidaria que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de pacientes.