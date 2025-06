Donar sangre refuerza el sistema inmunológico

Cuando donas sangre de manera voluntaria y altruista, no solo ayudas a quién más lo necesita, sino también brindará beneficios a la salud, ya que reduce el riesgo de infartos y refuerza el sistema inmunológico, comunicó la Secretaría de Salud en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre.

En Chiapas, existen 11 puestos de sangrado activos: Hospitales de la Mujer y de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas; Hospitales de la Mujer y General, “María Ignacia Gandulfo” en Comitán; Hospital General de Tapachula; Hospitales generales de los municipios de Villaflores, Pichucalco, Palenque, Huixtla y Tonalá y el Hospital Básico Comunitario de Ocosingo. Además, del Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez” de Tuxtla Gutiérrez.

Requisitos

Entre los requisitos para donar se encuentran tener una edad de 18 a 65 años; pesar más de 50 kilos; tener buena salud y no haber practicado en el último año los siguientes procedimientos: tatuajes, piercings, endoscopía, cateterismo cardiaco, depilación láser, reproducción asistida, transfusión o trasplante; no estar embarazada o lactando y no haber tenido más de tres embarazos, contando abortos; haber dormido seis horas consecutivas como mínimo y no consumir alcohol ni cigarro 72 horas antes.

Beneficios

Hay estudios científicos que demuestran que las personas que donan periódicamente disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además de obtener un análisis médico muy completo con: presión arterial, altura, peso y temperatura; BH, grupo sanguíneo, detección de VIH, hepatitis b y c, sífilis y tripanosomiasis.

Retos

El estudio de la sangre ha tenido un avance y desarrollo importante en el ámbito científico en los últimos cien años sobre su composición, métodos de conservación, separación y moleculares para su procesamiento e identificación de probables infecciones

Lo anterior ha hecho posible que las transfusiones sanguíneas sean consideradas como un elemento terapéutico en la práctica de la medicina moderna.

Actualmente, la escasez de sangre en los servicios de salud públicos y privados sigue siendo un problema grave y la desinformación es una de las principales barreras para la donación de sangre.

Hoy en día, la sangre y sus componentes se indican para un sin número de procedimientos médicos: trasplantes de órganos, cirugías cardiacas, eventos hemorrágicos, cirugías y partos complicados, enfermedades hemato-oncológicas (anemias aplásicas, leucemias, linfomas, mielomas, etc.), distintos tipos de cánceres, enfermedades crónicas y pacientes politraumatizados, entre otros padecimientos.