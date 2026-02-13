Dorita, la empleada más antigua de la escuela Josefa Ortiz

Todos la conocen cariñosamente como doña Dorita desde que hace más de 35 años comenzó a trabajar como secretaria en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, la segunda más antigua de San Cristóbal de Las Casas, después de la Flavio A. Paniagua.

Su nombre es Dora María Barrios Aguilar y es la empleada más antigua en esa institución educativa, que este miércoles 11 de febrero cumple 80 años de su fundación.

“Trabajo en la Josefa (así es conocido popularmente ese centro educativo) desde 1991 y orgullosamente puedo decir que me siento muy contenta y satisfecha de haber entregado parte de mi vida en esta escuela que me ha dado muchas satisfacciones, entre ellas aprender de los directores y maestros que han pasado por acá, aunque desafortunadamente algunos ya no están”, dijo.

Entrevistada en las instalaciones de la institución, agregó: “Tengo la satisfacción también de que mis hijos estudiaron en esta escuela y mi padre, Carlos Barrios Guillén, fue maestro, de lo cual está muy orgulloso”.

Atareada preparando varias cosas para los festejos que comenzaron desde el lunes y concluirán el viernes, Barrios Aguilar expresó que “en mi vida personal ya estaba en espera de este 80 aniversario para ir pensando en mi retiro porque ya son casi 36 años y agradezco a Dios que me da permiso de llegar hasta este momento. Espero continuar un poquito más y retirarme”.

Subrayó: “Soy la mas antigua de todos los trabajadores. Llegué en 1991, cuando era director Marín Octavio Flores Paniagua. Fue mi director durante diez años, luego el maestro Rodolfo Eusebio García Decelis, durante 11 años y después otros de manera itinerante. Afortunadamente sigo aquí todavía a pesar de las vicisitudes propias de la vida. De todo el personal que estaba cuando llegué ya sólo quedo yo”.

Reiteró que “es muy satisfactorio para mi vida personal y para mi familia. Es un gran orgullo ser parte de esta preciosa escuela. Cuando llegué estaba rodeada de lotes baldíos y las calles empedradas, llenas de lodo. Sólo había un letrero, recuerdo muy bien, sobre lo Prolongación Insurgentes con el nombre de la escuela y una flecha que nos guiaba. Poco habitantes había en la colonia. Pasó el tiempo y fue creciendo la población escolar”.

35 años de trabajo

Comentó que durante los más de 35 años de trabajo “me ha tocado pasar buenas experiencias como las olimpiadas del conocimiento, la representatividad que ha tenido dándole un nombre a la escuela”.

Dijo que desde que llegó a trabajar es la secretaria de la escuela. “He sido la única secretaria desde que llegué. Me encanta mi trabajo, es tranquilo. Empecé cuando todo era mecánico desde la máquina de escribir y el teléfono, luego vino el conmutador y el fax y poco a poco fui avanzando con la computadora, después de manejar la máquina eléctrica. Ahora ya uso la computadora. Me actualicé. Me gusta mucho mi trabajo y hay constancia de ello”.

Dorita manifestó que como parte de su trabajo sacaba las copias y se avocó también “a rescatar lo más que pude de los archivos para tener un historial de los maestros, algunos, desafortunadamente, ya no están, pero sí tengo en la mente el nombre de algunos de ellos”.

Recordó que estudió la carrera técnica de secretaria en el colegio Tepeyac, luego terminó la preparatoria y empezó a trabajar. No fue este el primer trabajo porque empecé chica”.

-¿Qué significa para usted que la Josefa cumpla 80 años?

-Significa algo maravilloso. He visto en casi 36 años muchos cambios, cómo fue creciendo la escuela con el apoyo de los directores, con sus trámites, gestorías; con el apoyo de padres y alumnos, del personal. Me fui dando cuenta de cómo fue creciendo hasta tener este hermoso edificio que tenemos ahora, que es bonito y completo.