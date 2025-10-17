Dos alertas al día ante pronóstico de lluvias

El secretario de Protección Civil estatal, Mauricio Cordero, explicó que aún se mantiene un escenario de riesgo en la zona fronteriza de Chiapas con Centroamérica, por lo que se reforzó el sistema de monitoreo y alertamiento para informar dos veces al día sobre posibles desbordamientos de ríos, particularmente el Suchiate.

Asimismo, confirmó la presencia de personal operativo de Chiapas en labores de rescate y salvaguarda en Veracruz, donde se tiene reportes dramáticos de afectaciones por las tormentas.

Chiapas

Detalló que aún existen pronósticos de lluvias en la región de Guatemala, por lo que instruyó a secretarios municipales y delgados de PC a informar y retroalimentar a la población sobre los pronósticos y alertamientos dos veces al día.

Esto busca garantizar información nueva y pertinente a todo momento y reducir el riesgo de afectaciones por falta de información, particularmente en las inmediaciones del río Suchiate, donde se tiene cuadrillas trabajando para liberar a las zonas bajas.

También se entregaron apoyos en algunas zonas afectadas, como el barrio Bartolo en Villa Comaltitlán.