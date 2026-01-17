Dos detenidos por incendios de contenedores

Dos personas que provocaron en forma intencional incendios en contenedores en Puerto Madero y Tapachula, han sido detenidos en las últimas horas y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado que sigue con las investigaciones.

Esto ocurre mientras persiste un incendio en el basurero intermunicipal, en donde las autoridades de los tres niveles de gobierno están trabajando para controlarlo, debido a esto, el humo prevalece en comunidades cercanas y la ciudad, generando una severa contaminación.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, en Puerto Madero fue reportado el incendio de cuatro contenedores, motivo por el cual fue detenida una persona de nacionalidad cubana identificada como Ernesto “N”, de 55 años de edad, como el presunto responsable de esos hechos.

Elementos de la corporación y vecinos, apagaron el fuego que abarcó parte de basura que se encontraba acumulada en el lugar, generando malestar entre la población, toda vez que por el siniestro, en el basurero se han dejado de recolectar los residuos sólidos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público que determinará su situación jurídica, por daños al patrimonio municipal, al medio ambiente y a la seguridad de la población.

Pruebas

A su vez, en Tapachula, un hombre quedó grabado en video cuando prendía fuego de manera intencional a un contenedor de basura ubicado en la 14ª. avenida Norte y Central Poniente, por lo que mediante un operativo fue identificado y detenido.

El sospechoso responde al nombre de Ángel “N”, de 30 años de edad, quien al momento de su detención tenía en su poder 20 bolsitas de marihuana y 10 con droga “cristal”, por lo que fue entregado a las autoridades ministeriales que lo investigan y continua en proceso.