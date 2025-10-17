Dos escuelas podrían requerir reconstrucción

Después de las diversas revisiones que se han hecho en Chiapas sobre los daños que dejaron las recientes lluvias, el representante en la entidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Raúl Bonifaz, detalló que son dos las escuelas que podrían necesitar de una reconstrucción completa debido a las afectaciones registradas.

Mencionó que estos espacios educativos se localizan en los municipios de Mapastepec y Simojovel. Todas estas acciones, dijo, tienen que hacerse de forma coordinada y es muy importante que se sumen los municipios para la ubicación de predios o terrenos.

Entrevistado sobre el tema, comentó que hay una estrecha coordinación entre los gobiernos (federal y local) para atender los daños en áreas educativas.

Seguimiento

Desde el pasado mes, resaltó, se han sostenido reuniones para conocer el alcance de las afectaciones, poniendo por delante la seguridad de la comunidad estudiantil, las maestras y profesores, así como del personal administrativo.

Parte del seguimiento que se está haciendo viene acompañado de varias instituciones entre ellas el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), además de la coordinación Estatal del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed).

En la información compartida a este medio de comunicación, se detalló que será este viernes cuando concluyan las visitas a los planteles y las direcciones de las escuelas fueron notificadas.

Bonifaz comentó que también hay un acompañamiento por parte de quienes son los ajustadores del seguro y personal técnico del Inifed.

Se prevé que las inspecciones se extiendan a la parte de los Altos y la región Costa, para hacer un total de 25 planteles que serán analizados.

El representante de la SEP en Chiapas, comentó que también se trabaja en buscar que la comunidad estudiantil de las dos escuelas con más afectaciones tengan algún espacio para recibir sus clases en otras aulas o en otros turnos, a fin de que sigan con sus actividades lo mejor que se pueda.