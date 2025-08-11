Dos menores intoxicadas por consumo de hongos

Dos niñas del municipio de Chenalhó resultaron intoxicadas tras consumir hongos silvestres que recolectaron en el campo, por lo que fueron internadas en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El hecho ocurrió la tarde noche del sábado en la localidad Canolal, perteneciente al Municipio de San Pedro Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

Autoridades de la comunidad dieron a conocer que las menores de siete años presentaron síntomas de intoxicación, por lo que fueron atendidas por paramédicos de Protección Civil (PC) y trasladadas al IMSS de la cabecera municipal, donde permanecen hospitalizadas.

Se informó que las niñas consumieron los hongos silvestres en su domicilio particular, sin la presencia de los padres.

Tras consumir los hongos las menores presentaron los síntomas de intoxicación: Vómito, diarrea, náuseas y dolor de cabeza.

Alerta

Autoridades sanitarias recordaron que durante la temporada de lluvias proliferan en potreros, campos y montañas hongos silvestres, algunos comestibles, pero otros altamente venenosos que pueden provocar la muerte.

La Jurisdicción Sanitaria Número II, con sede en San Cristóbal de Las Casas y las autoridades municipales de Chenalhó hicieron un llamado a la población para evitar el consumo de hongos y a los padres de familia a reforzar la supervisión de sus hijos e hijas para prevenir incidentes de este tipo, los cuales pueden ser lamentables.