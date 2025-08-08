Dos meses seguidos en primer lugar de seguridad

“En los últimos dos meses Chiapas se ha mantenido en el primer lugar en materia de seguridad en el conjunto de los delitos, y es reflejo del trabajo que se viene realizando para beneficiar a todos los sectores productivos”, puntualizó el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño. “Hoy no tenemos ni un solo robo carretero, no tenemos bloqueos, hemos avanzado. Llevamos el 60 % de reducción de homicidios”, remarcó.

Dijo que la posición por mejores resultados durante varios años la tuvo Yucatán; en contraparte, hace más de ocho meses Chiapas estaba en los primeros lugares, pero de inseguridad, agregó Aparicio Avendaño

Reunión con sectores productivos

Después de una reunión con el sector de transporte, enfatizó que siguen las operaciones en la franja fronteriza con Guatemala y hay un despliegue permanente de unos mil 500 elementos para garantizar el orden.

Aseguró que todos los días está volando el helicóptero Black Hawk en esa zona, y continuarán las actividades que se suman a la unidades Kanan, las cuales son blindadas y que se ubican en puntos estratégicos.

Explicó que parte del equipo desplegado se acompaña de un avión no tripulado y una célula de inteligencia trabajando, por eso se han hecho detenciones relevantes en la zona.

Continuó: “Creo que los delincuentes han entendido el mensaje: en Chiapas no vamos a permitir que la delincuencia regrese”.

Encuentro con transportistas

En la reunión con los transportistas, el secretario de Seguridad les comentó que ahora un gran porcentaje de los homicidios que se están registrando no se vinculan a la delincuencia organizada.

Muchas veces, dijo, estos problemas se relacionan con la violencia familiar, pero es un asunto en el que también se está trabajando.

Aparicio Avendaño dijo que las reuniones con los sectores productivos son importantes, a partir de ahí se puede tener una radiografía de lo que ocurre en Chiapas, y en este caso desde el lado de los transportistas.

Desmienten “levantón” de mecánico

Sobre los rumores que circularon respecto de actos violentos hacia una persona en Paso Hondo, en Frontera Comalapa, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) desmintió el asesinato del masculino y adelantaron que no hay ninguna denuncia ni registro del hecho.

En la información oficial, la dependencia estatal aclaró que tampoco se registró amenazas de alguna célula delictiva a los habitantes del pueblo.

“Las fuerzas de Seguridad han desplegado un operativo de seguridad en la zona para garantizar la tranquilidad y protección de los habitantes”, detalló la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas.