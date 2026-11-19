Chiapas acumula dos semanas sin nuevos casos de sarampión y mantiene únicamente cinco casos en seguimiento epidemiológico; todos con síntomas leves y manejo domiciliario. En lo que va del año, no se han registrado defunciones por esta enfermedad.

La Secretaría de Salud mantiene las acciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda intencionada de casos y cercos vacunales en las zonas donde se identifica algún riesgo, con el objetivo de cortar oportunamente posibles cadenas de transmisión.

Estrategia

Este comportamiento se registra después de una estrategia intensiva de vacunación que, entre enero y octubre de 2026, permitió aplicar dos millones 68 mil 395 dosis de inyecciones contra el sarampión y alcanzar una cobertura del 91 por ciento en la población infantil.

En el acumulado de 2025 y 2026, las instituciones del sector Salud han aplicado tres millones 284 mil 474 dosis en Chiapas.

Aunque los indicadores muestran una disminución de la circulación del virus, la vacunación continúa siendo la principal medida de protección. Por ello, la dependencia estatal hace un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar las cartillas de vacunación y completar los esquemas pendientes.

Esquemas

La vacuna triple viral SRP corresponde a niñas y niños a los 12 meses de edad como primera dosis y a los 18 meses como segunda, así como a menores de dos a nueve años con esquemas incompletos.

La vacuna doble viral SR se aplica como dosis cero a menores de seis a 11 meses —sin sustituir las porciones posteriores del esquema—, así como a adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquema completo o antecedente de vacunación, además de los grupos prioritarios establecidos por el Consejo Nacional de Vacunación.

La vacunación es gratuita y se encuentra disponible en las unidades de salud de toda la Republica Mexicana.