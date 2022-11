Dota REC aparatos de alta tecnología en hospitales

Al fortalecer tecnológicamente las Centrales de Equipo y Esterilización de diferentes unidades médicas hospitalarias, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que estas acciones se realizan con el objetivo de contar con lo necesario para ofrecer servicios de salud de calidad y que nadie se quede sin poder recibirlos.

“La Central de Equipo y Esterilización es el corazón de todos los hospitales, pues si los instrumentos para la salud no se tienen en óptimas condiciones, cómo garantizamos que las cirugías sean de alto nivel. Me emociona mucho que, en menos de cuatro años, hemos avanzado de manera fuerte en salud, y no vamos a escatimar ni recursos ni esfuerzos al atender este rubro”, enfatizó.

En este sentido, resaltó la reconversión de unidades médicas, la disminución de la muerte materna, los cero casos de muertes por dengue en los últimos años, la instalación de la red de frío en los 10 distritos sanitarios, el abasto de medicamentos, así como la procuración de órganos en espacios y con equipos adecuados para recibir esta generosidad del pueblo chiapaneco que, dijo, cada vez se suma más a una nueva cultura de donación de órganos.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que este proyecto ha permitido hasta el momento 22 autoclaves instaladas, 17 actualizaciones, dos mantenimientos y 13 pendientes por instalar. Esto, precisó, en hospitales generales, básicos comunitarios y centros de salud con hospitalización y servicios ampliados.

Agregó que de esta forma se moderniza la atención al brindar un servicio eficiente en el proceso de esterilización, gracias a que contarán con autoclaves de nuevo uso, que son aparatos con tecnología de primera, con una duración mayor a 10 años.

Por su parte, la jefa de Enfermeras del Hospital General Juárez, del municipio de Arriaga, Edna Leonor Aguilar Amores, relató que en sus 26 años de servicio nunca habían recibido autoclaves de nuevo uso, sin embargo, en esta administración les han brindado dos y de excelente calidad. En representación de sus compañeras y compañeros agradeció a quienes hicieron posible el equipamiento del hospital, comprometiéndose a hacer buen uso.

Destaca labor

Finalmente, la diputada Martha Verónica Alcázar Cordero, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, subrayó que gracias al trabajo y dedicación del gobernador Rutilio Escandón y el impulso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha logrado la transformación del sistema de salud y un nuevo rostro en las unidades médicas, lo que permite una atención con servicios dignos, seguros y de calidad.